Бушманов считает, что называть Промеса легендой «Спартака» пока рано

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о нападающем «красно-белых» Квинси Промесе.

Специалист назвал Промеса важным игроком для команды. При этом Бушманов выразил мнение, что называть нидерландца легендой «Спартака» пока ещё рано.

«Квинси очень важный игрок для «Спартака», в этом нет никаких сомнений. Он всегда играет на команду, забивает голы, создаёт моменты. Легенда ли он «Спартака»? Я думаю, что к действующему футболисту это слово неуместно применять», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 32-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. На сегодняшний день «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 18 турах.