Сергеев: Пока не думаю о «Спартаке»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос, думает ли он о предстоящей игре против «Спартака».

«Пока вообще нет. Знаю только их результаты, еще ни одной предсезонной игры не видел», — приводит слова Сергеева «Спорт День за Днем».

При этом футболист отметил, что до матча остается не так много времени, но его достаточно, чтобы детально изучить соперника и подготовиться к предстоящей игре.

Встреча 19-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.