Игрок «Черноморца» Кумбурович: «Мечтаю играть за «Зенит»

Защитник «Черноморца» Никола Кумбурович признался, что мечтает выступать за «Зенит».

«Не стану скрывать — в России мечтаю играть в составе «Зенита», это один из моих любимых клубов в Премьер-лиге», — цитирует Кумбуровича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний черногорец провёл за «Черноморец» 17 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Кумбуровича в 275 тысяч евро.

После 20 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Черноморец» занимает последнее 18-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 18 набранных очков.