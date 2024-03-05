Масалитин: «В «Спартаке» постоянно какие-то перипетии, ничего хорошего в этом нет»

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги 19-го тура РПЛ.

- Какие результаты стали наиболее неожиданными в этом туре?

- Две ничьи «Краснодара» и ЦСКА, а также итоги матча «Зенит» - «Спартак». Думал, что эти команды будут показывать более содержательную игру.

- Как оцените победу «Динамо» над «Локомотивом»?

- Я и предсказывал, что «Динамо» - «темная лошадка». У него хороший состав, комбинационный футбол. Единственное, чего не хватало клубу Лички, – более надежной игры сзади. В первом тайме «бело-голубые» показали, что настроены включиться в борьбу за медали и даже за чемпионство. Но во втором тайме «Локомотив» прибавил, и все опасения, что у «Динамо» не все благополучно с защитными рядами, подтвердились. В конце могли еще пропустить и сыграть вничью. Немного им повезло.

- Ничья ЦСКА с «Оренбургом» - это случайность или упорство гостей?

- Естественно, это упорство, за что оренбуржцы были вознаграждены. ЦСКА играл очень осторожно, не было агрессии впереди, взрывных действий. Команда физически не выдержала. Надо было прибавлять, отодвигать игру от своих ворот, особенно в концовке, а «армейцы» стали прижиматься и получили гол, как обычно.

- «Краснодар» не удержал победу над «Рубином», хотя играл с ощутимым преимуществом. Почему «быки» потеряли очки?

- Это первые матчи. Пока команда разыграется, почувствует уверенность... Южане совершили ту же ошибку, что и ЦСКА - сели назад, хотели сыграть на контратаках или удержать счет, но не получилось. Тоже обидная ничья. А «Рубин» играл до конца, и воспользовался своими моментами.

- Какие выводы можно сделать по матчу «Зенит» - «Спартак»?

- Накал чувствовался. Никто не хотел проигрывать. «Спартак» в тактическом плане переиграл «Зенит». Было неожиданно, что он сыграл 4-4-2. Очень хороший матч провел Бабич. В середине хорошо смотрелся Мартинс в плане отбора. Ну, и впереди Угальде неплохо выглядел, хотя нападающего красят голы. Первое впечатление приятное. Но надо смотреть, будет продолжение или нет. Сейчас пишут, что Промес должен вылететь из Эмиратов в ближайшее время. В «Спартаке» постоянно происходят какие-то перипетии. То Абаскаль уходит, то остается, то с Промесом проблемы, то поле не готово. Ничего хорошего в этом нет. Хотелось бы, чтобы эти все интриги были на поле, и успех тоже.

- Но ничья с «Зенитом» - это ведь успех для «Спартака».

- «Зенит» пригласил новых футболистов и должен вернуться к своей схеме, которая приносила результат. Артур вроде бы мастеровитый. Видно, что хорошо работает с мячом, открывается, но ему нужно время, чтобы освоится в коллективе.

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- Как вам молодой Педро? Многих впечатлила его игра.

- Амбициозный парень. Он пытался за счет индивидуальных действий освежить игру, но в этом матче не получилось. Видно, что «Спартак» хорошо разобрал «Зенит», не дал питерцам в середине поля ничего организовать, заставил Клаудиньо опускаться к защитникам. А он больше склонен к атаке. Гости не дали ему ничего сделать. Теперь предстоит разобрать игру, потому что у «Зенита» есть задача – чемпионство. Еще две-три такие осечки, и «Краснодар» может оторваться, а «Динамо» – догнать. А что касается «Спартака», с возвращением Промеса надо будет перестраивать игру.

- Соболев сядет в запас? На сборах Промес играл в паре с Угальде.

- Пусть у Абаскаля болит голова об этом. Может, ему уехать в Испанию и руководить оттуда, раз команда без него нормально играет. Он уехал в Москву, и на первый план вышел Джикия со своими подсказками, эмоциями. Может, они друг другу мешают. Это шутка, конечно, но бросилось в глаза, что когда Абаскаля не было, Джикия начал руководить. Хотелось бы интриги в чемпионате. Аутсайдеры тоже сыграли вничью. «Урал» опустился в зону стыков и может осложнить себе жизнь, если проиграет в следующем туре «Зениту». Так что пока интрига вверху или внизу таблицы не умрет, будет интересно.

Елена Григорьевская