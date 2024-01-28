В агентстве Угальде сообщили, что футболист прибыл в Москву

В агентстве Muy Manero, которое представляет интересы нападающего «Твенте» Манфреда Угальде, сообщили, что 21-летний футболист прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед своим переходом в «Спартак».

«Да, он приехал в Москву», — сказали в агентстве в комментарии для «Спорт-Экспресса».

Ранее сообщалось, что за Угальде «Спартак» заплатит до 15 миллионов евро с учётом бонусов. Контракт футболиста с «красно-белыми» будет рассчитан на 4,5 года.

В текущем сезоне Угальде провёл в составе «Твенте» 25 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Рыночная стоимость игрока сборной Коста-Рики сейчас составляет 5 миллионов евро.