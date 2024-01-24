Экс-тренер сборной Бразилии рассказал, что общего у новичка «Зенита» Педро с Эндриком

Бывший тренер сборной Бразилии Гильерме Далле Деа рассказал, чем новичок петербургского «Зенита» Педро похож на Эндрика, который ближайшим летом начнёт выступать за мадридский «Реал». Напомним, Педро и Эндрик ранее играли в связке за молодёжные сборные Бразилии в разных возрастных категориях.

«Что их объединяет, так это страсть к футболу и нацеленность на ворота. Не сомневаюсь, что оба громко заявят о себе в мировом футболе», – цитирует Далла Деа Bobsoccer.

17-летний Педро недавно дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче с самаркандским «Динамо», где отметился голом и помог своей команде одержать победу 5:1.