Маслов не покинет «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Как утверждает Metaratings, армянский «Урарту», который проявлял интерес к Маслову, не готов платить даже часть зарплаты игрока. При этом сообщается, что сам защитник решил остаться в столичном клубе.

В текущем сезоне 23-летний Маслов принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до предстоящего лета. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Маслова в 600 тысяч евро.

По итогам 18 туров «красно-белые» идут на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.