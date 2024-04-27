Давыдов: «Спартаку» реально побороться за третье место»

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Давыдов в разговоре с журналистами поделился мнением о перспективах «красно-белых» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«За тройку есть шанс побороться. Выиграть пять матчей - и все. За чемпионство уже тяжелее будет, там будут разыгрывать «Краснодар» и «Зенит». «Спартаку» реально побороться за третье место», - передает слова Давыдова «РБ Спорт».

После 25 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 39 баллов и находится на шестом месте в турнирной таблице. Подопечные Владимира Слишковича отстают от идущего третьим «Динамо» на пять очков.