«Динамо» поздравило Точилина с юбилеем

Московское «Динамо» в своих социальных сетях поздравило Александра Точилина с днём рождения.

27 апреля бывшему футболисту «бело-голубых» исполняется 50 лет. Столичный клуб пожелал Точилину успехов в тренерской карьере.

Точилин был футболистом «Динамо» с 1995 по 2008 год, на его счету 268 матчей за московскую команды, в которых он смог забить семь мячей. В составе «Динамо» Точилин дважды был бронзовым призёром РПЛ, а в 1995 году выиграл с клубом Кубок России.

Последним клубом Точилина в тренерской карьере был «Сочи», который он покинул в декабре прошлого года.