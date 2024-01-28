Игрок «Зенита» Коваленко: «На сборе успели подготовиться функционально»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался о победе над «Уралом» (1:0) в товарищеском матче.

Напомним, что единственный и победный мяч в прошедшей встрече забил нападающий Матео Кассьерра на 88-й минуте игры.

«Игра с «Уралом» давалась непросто, плюс с утра тоже провели довольно интенсивную тренировку. Не обошлось без фарта в конце матча. У «Урала» молодой парень на воротах играл, неопытный — подобные ошибки случаются, ничего страшного», — приводит слова Коваленко «Матч ТВ».

Также 20-летний футболист положительно оценил первый зимний сбор, отметив, что команда сумела подготовиться функционально.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Свой первый матч в весенней части сезона «сине-бело-голубые» проведут в начале марта против «Спартака».