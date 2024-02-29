Прудников: Жду победы «Спартака» над «Зенитом»

Экс-футболист «Спартака» Александр Прудников высказался о предстоящем матче между «красно-белыми» и «Зенитом».

Эксперт признался, что ожидает увидеть интересную игру в предстоящем матче.

«По игре с «Зенитом» будет понятно, сможет ли «Спартак» продолжить борьбу за чемпионство. Лично я жду победы «красно‑белых» в этом матче», — приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в субботу, 2 марта. Старт поединка запланирован на 19:30 по столичному времени.

Напомним, в матче первого тура «Зенит» одолел на выезде «Спартак» со счетом 3:1.