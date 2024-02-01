Абаскаль: «Бабич и Джикия могут выйти вместе, только если у нас не останется защитников»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, могут ли защитники «красно-белых» Георгий Джикия и Срджан Бабич однажды вместе выйти на футбольное поле.

«Джикия и Бабич одновременно на поле? Нет. Мы хотим, чтобы один из защитников был правоногим. Если только у нас не останется защитников, тогда Бабич и Джикия могут выйти вместе в центре защиты», — приводит слова Абаскаля Sport24.

Напомним, с приходом в «Спартак» Бабича капитан «красно-белых» Джикия стал реже появляться на поле. В текущем сезоне 30-летний россиянин провёл за московский клуб лишь девять матчей.

На сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 турах 30 очков.