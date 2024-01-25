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Рианчо: «У Нобоа есть шансы вырасти в качественного тренера»

25 Января 2024 • 15:04 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал новость о том, что экс-полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в будущем намерен стать тренером.

Напомним, вчера, 24 января, стало известно о том, что эквадорский футболист покидает «Сочи» и переходит в клуб «Эмелек».

По мнению Рианчо, у Нобоа есть все шансы стать хорошим тренером, так как он является интеллектуальным человеком.

«Это хорошее желание, ведь из умных футболистов часто получаются успешные тренеры. А Кристиана я с уверенностью могу назвать интеллектуалом, он отлично видит поле. У него точно есть шансы вырасти в качественного тренера после завершения карьеры», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Отметим, что Нобоа трижды выигрывал чемпионат России в составах «Зенита» и «Рубина». Также он является обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Рауль Рианчо

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