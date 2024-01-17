Заварзин: «Спартак» должен привести Моуринью»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин выразил мнение, что московскому клубу следует рассмотреть приглашение известного португальского тренера Жозе Моуринью, который ранее покинул пост наставника «Ромы».

«Считаю, что «Спартак» сейчас должен привести Моуринью. Они к этому всё готовят. Из «Ромы» он ушёл, в спортивном блоке два португальца. Я был бы рад приходу Моуринью. Он может что-то сделать со «Спартаком», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

После 20 туров текущего розыгрыша чемпионата Италии «Рома», которую возглавлял Моуринью, занимает девятое место в турнирной таблице, сумев в последних шести матчах одержать лишь одну победу.

Отметим, что ранее португальский специалист также работал в «Челси», «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед», «Интере» и мадридском «Реале». Моуринью является двукратным победителем Лиги чемпионов, трёхкратным чемпионом Англии, а также победителем чемпионатов Испании и Италии.