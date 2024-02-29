Кечинов: «Спартак» не проиграет «Зениту»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 19-м туре Российской премьер-лиге.

«Однозначно предстоит тяжелейшая игра. Если «Спартак» дрогнет, ничего хорошего не будет. Наверное, Абаскаль грамотно готовится к «Зениту», и выберет правильную тактику. Питерцы играют по разным схемам. Надеюсь, Гильермо угадает замысел Семака на игру. В первую очередь состав и схему. Я не думаю, что «Спартак» будет играть первым номером, хотя привык к такой тактике. Допускаю, что «красно-белые» отойдут от своего привычного стиля и будут играть от обороны с контратаками. В команде есть люди, которые могут показать свое индивидуальное мастерство. Думаю, «Спартак» не проиграет и будет ничья», — сказал Кечинов.

Матч 19-го тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак» состоится 2 марта. Старт поединка запланирован на 19:30 по мск.