Кушанашвили считает, что Юран мог бы стать идеальным тренером для «Спартака»

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили поделился мнением на тему того, кто мог бы стать идеальным тренером для «Спартака».

Эксперт выделил наставника «Пари НН» Сергея Юрана, назвав его очень недооценённым тренером.

«Обожаю Юрана и считаю его самым недооценённым тренером на свете со стороны руководства «Спартака». Вот кто привёл бы всех в чувства! Вот кто нужен «Спартаку»! Да простит меня живущий слишком роскошной жизнью совет директоров», — приводит слова Кушанашвили Sport24.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка. От пятого «Спартака», который сейчас возглавляет испанец Гильермо Абаскаль, нижегородцы отстают на шесть баллов.