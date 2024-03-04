​РПЛ исправила показатели арбитра Карасёва в матче «Зенит» - «Спартак»

Пресс-служба Российской премьер-лиги опубликовала показатели арбитра Сергея Карасёва в матче «Зенит» - «Спартак». Фанатов удивило то, что у Карасёва насчитали 2940 ускорений. При таком показателе арбитр должен был ускоряться больше 30 раз за минуту.

Позже в публикации РПЛ этот слайд был заменён на другой – Карасёв пробежал 470 метров на ускорении 19,8 км/ч или быстрее.

Другие показатели Карасёва: пробежал 9412 метров, развил максимальную скорость в 24,84 км/ч, средняя скорость – 5,7 км/ч.

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился без голов – 0:0.

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