Артур: «У меня была мечта попробовать силы в большом европейском клубе, и я рад, что реализую её в «Зените»

Новичок «Зенита» Артур признался, что с детства мечтал выступать за «Барселону».

По словам 26-летнего бразильца, легенда каталонского клуба Роналдиньо всегда был для него примером. При этом Артур отметил, что рад выступать за «Зенит», где у него появилась возможность реализовать мечту попробовать свои силы в Европе.

«В детстве я действительно представлял себя в «Барселоне». Но если говорить шире, то у меня просто всегда была мечта попробовать свои силы в большом европейском клубе, и я рад, что реализую её в «Зените», — цитирует Артура «Спорт-Экспресс».

Напомним, Артур перешёл в «Зенит» в январе текущего года из «Палмейраса». В прошлом году за бразильский клуб вингер провёл 43 матча, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.