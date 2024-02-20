Орлов — о деле игрока «Спартака» Промеса: «Не знаю, как они выйдут из этого положения»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об уголовном деле нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который ранее был приговорён нидерландским судом к шести годам лишения свободы.

«Это очень сложно, особенно для руководства, это же моральная история, не футбольная. Не знаю, как они выйдут из этого положения», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

В нынешнем сезоне Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Действующий контракт нидерландского футболиста с московским клубом рассчитан до лета текущего года.