​Абаскаль оценил трансферную кампанию «Спартака»

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил зимнюю трансферную компанию клуба. Как известно, зимой «красно-белые» подписали лишь форварда Манфреда Угальде.

- Вас удовлетворила вот такая точечная трансферная кампания этой зимой?

- Да. Мы хотели футболиста на эту позицию, и мы его приобрели. Я полностью доволен. Мы смотрели за этим игроком, была проделана хорошая работа. У нас была задача укомплектовать полностью линию нападения, где были Соболев, Промес и Игнатов. Это нам удалось, - сказал Абаскаль на видео, которое опубликовала пресс-служба «красно-белых».

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт уже в субботу, 2 марта, - против «Зенита» на выезде.