Андрей Мостовой — о «Спартаке»: «Очень надеемся на победу»

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой высказался о предстоящем матче против московского «Спартака».

«Очень надеемся на победу — мы идем на втором месте, нужно догонять. Первый матч пройдет с очень хорошим соперником, в очень хорошей атмосфере и дома», — цитирует Мостового пресс-служба санкт-петербургского коллектива.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист появился на поле в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» запланирована на 2 марта. Начало поединка 19-го тура чемпионата России состоится в 19:30 по столичному времени.