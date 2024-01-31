Бывший игрок «Спартака» Фернандо: «Глушакову подойдёт роль менеджера или агента»

Экс-игрок «Спартака» Фернандо поделился мнением о своём бывшем одноклубнике Денисе Глушакове, который сейчас находится в статусе свободного агента.

«В нашей команде он был капитаном, боссом. Думаю, ему больше подойдёт роль менеджера, какого-то управленца, а, возможно, и агента», — приводит слова Фернандо «Спорт-Экспресс».

Напомним, в текущем сезоне 37-летний Глушаков выступал за костромской «Спартак», который он официально покинул вчера, 30 января. Ранее сообщалось, что сейчас опытный полузащитник проходит сборы вместе с «Ростовом».

Отметим, что Глушаков защищал цвета московского «Спартака» в период с 2013 по 2019 год. В составе «красно-белых» футболист успел стать чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.