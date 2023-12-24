Петржела: «Зенит» — бразильская колония, мне это безумно не нравится»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что за команду из Санкт-Петербурга должно выступать больше российских футболистов.

Напомним, в настоящий момент цвета «Зенита» защищают сразу семь бразильских игроков.

«Зенит» должен проснуться в 2024 году и начать давать шанс молодым российским игрокам. Иначе получается, что «Зенит» — бразильская колония, я устал от этого! Мне это безумно не нравится, желаю клубу избавиться от них», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице. Сейчас отставание «Зенита» от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.