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Петржела: «Зенит» — бразильская колония, мне это безумно не нравится»

24 Декабря 2023 • 15:47 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что за команду из Санкт-Петербурга должно выступать больше российских футболистов.  

Напомним, в настоящий момент цвета «Зенита» защищают сразу семь бразильских игроков.

«Зенит» должен проснуться в 2024 году и начать давать шанс молодым российским игрокам. Иначе получается, что «Зенит» — бразильская колония, я устал от этого! Мне это безумно не нравится, желаю клубу избавиться от них», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице. Сейчас отставание «Зенита» от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела

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