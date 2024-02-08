Лепёхин — о будущем Джикии: «Спартак» и без агента бы не предложил новое соглашение»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о будущем защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Напомним, ранее агент 30-летнего футболиста заявил, что московский клуб не продлит контракт с Джикией, если на посту главного тренера команды останется Гильермо Абаскаль.

«Пусть Джикия выскажется на этот счёт. Если клуб не хочет продлевать контракт с футболистом, то причём здесь агент? «Спартак» и без агента бы не предложил новое соглашение Джикии, если руководство уже так решило судьбу Георгия в клубе», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

Действующее соглашение Джикии со «Спартаком» рассчитано до конца мая. Цвета московского клуба футболист защищает с января 2017 года.