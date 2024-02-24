Деменко назвал самый важный матч для «Спартака» после зимней паузы

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался о матче 19-го тура чемпионата России между его бывшими командами.

По мнению Деменко, для «красно-белых» это будет определяющая игра, так как в случае поражения от питерцев практически не останется шансов на чемпионство.

«Фаворита предсказать сложно. Потому что это начало второго круга. Игра точно будет интересной», - приводит слова Максима издание Betonmobile.

Также Деменко считает, что «Зениту» не так страшна потеря очков в этой встрече, потому что неизвестно, выиграет ли свой матч «Краснодар».

Напомним, игра состоится 2 марта в Санкт-Петербурге.