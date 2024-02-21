Кобелев: «Отвечать на вопрос о чемпионской гонке — это всё равно, что гадать на кофейной гуще»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает «Динамо», которое отстаёт от «быков» на шесть баллов.

По мнению Кобелева, есть множество факторов, которые способны повлиять на расстановку сил во второй части сезона.

«Во-первых, это почти три месяца перерыва. Во-вторых, это трансферное окно, то есть усиление и ротация состава. И в-третьих, это, конечно, короткий отрезок в три месяца во второй половине. Поэтому очень многое будет зависеть от того, как команда подойдёт и начнёт этот отрезок», — приводит слова Кобелева Metaratings.

До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей. Весенняя часть сезона стартует в начале марта.