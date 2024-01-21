Широков: «Заменить Абаскаля в «Спартаке» мог бы Мостовой»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков отреагировал на информацию о возможном уходе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля в испанский «Кадис».

По мнению Широкова, Абаскаль не покинет «Спартак» текущей зимой, но если это произойдёт, в московском клубе иностранного специалиста способен заменить Александр Мостовой.

«Думаю, что прямо сейчас Абаскаль точно не должен уйти. Может, есть какие-то разговоры на лето. Заменить Абаскаля в «Спартаке» мог бы Мостовой (смеётся). По разговорам он точно готов», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Действующий контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. «Красно-белых» испанский специалист возглавляет с 2022 года.

В 18 турах РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» москвичи отстают на восемь баллов.