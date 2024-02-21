Агент Сантоса: «Дуглас не рассматривал уход из «Зенита»

Тиаго Фрейтас, агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, рассказал, что бразильский футболист не рассматривал свой возможный уход из петербургского клуба в зимнее трансферное окно.

«Дуглас не рассматривал уход из «Зенита». Он любит этот клуб и хочет продолжать выступать за него», — цитирует агента Metaratings.

Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 29-летний футболист провёл в составе «сине-бело-голубых» 24 матча, забил один гол и отдал три результативные передачи.

За 12 туров до конца сезона «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.