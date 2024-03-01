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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Альтернативы уже нет: Почему «Зенит» без проблем выиграет РПЛ

01 Марта 2024 • 00:48 Комментировать
Краснодар
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Рубин
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02.03 16:30

Зимние каникулы завершаются – в первый вечер весны возобновляется сезон Российской премьер-лиги. После восемнадцати туров на вершине турнирной таблицы располагается «Краснодар», а «Зенит», становившийся чемпионом в каждом из пяти предыдущих сезонов, отстаёт на два очка. Журналист сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» делится мнением о чемпионской гонке, которая может оказаться не такой долгой, как многие рассчитывают.

Надежды на интригу

В первой части сезона «Зенит» не доминировал. Потери Далера Кузяева и, главное, Малкома поставили Сергея Семака в ситуацию, когда нужно было перестраивать систему игры команды. Несколько обновлённый «Зенит» выглядел не так мощно, как прежде. Плюс складывалось ощущение, что где-то футболистам не хватает настроя. Как следствие, в восемнадцати турах «сине-бело-голубые» потерпели аж четыре поражения, причём два из них – на своём поле.  

На фоне «Зенита» «Краснодар» серьёзно прибавил. При Владимире Ивиче команда стала гораздо более сбалансированной, стремление во что бы то ни стало показывать атакующий футбол пропало. Тактическая гибкость с прицелом на результат позволяют «Краснодару» встречать весну на первой позиции в турнирной таблице. Фанаты надеются, что в кои-то веки в Российской премьер-лиге будет настоящая интрига в борьбе за чемпионский титул.

«Зенит» стал сильнее, а «Краснодар»?

«Зенит» смог усилить состав в зимнее трансферное окно. Питерцы подписали двух вингеров – Артура и Педро. Они неплохо показывали себя в товарищеских матчах, и поклонники питерского клуба верят, что скучать по Малкому им теперь не придётся. Также «сине-бело-голубые» подписали в среднюю линию Ильзата Ахметова, а в оборону – Нино. Что до исходящих трансферов, то из «Зенита» ушли Роберт Ренан, Ду Кейрос, Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин. Никто из них не был основным.

А что же «Краснодар»? Ближе к зимнему межсезонью у «быков» стала проявляться проблема, связанная с отсутствием широкой обоймы. На большинстве позиций Владимир Ивич не мог сделать перестановку без явной потери в качестве, а тем временем усталость накапливалась. Становилось понятно, что зимой для борьбы за титул «Краснодару» нужно серьёзно усиление состава. Но «быки» подписали лишь двух игроков – опорного полузащитника Кевина Кастаньо и вингера опытного вингера Виктора Са, которому в марте исполнится 30 лет. Плюс ушёл Ильзат Ахметов – он отправился в стан конкурента, в «Зенит». Стал ли «Краснодар» сильнее по итогам трансферной зимы? Большой вопрос.

Кто станет чемпионом

Когда чемпионат России уходил на зимнюю паузу, казалось, что борьба за чемпионский титул в этом сезоне действительно может продолжаться до самого конца. Но после зимнего межсезонья ощущения изменились. «Зенит» смог усилить состав, и Сергей Семак наработал хорошие игровые связи на сборах. Плюс у питерцев во второй части сезона вряд ли будут снова проявляться проблемы с настроем на матчи – они провели зиму на втором месте и хотят доказать, что остаются лучшей командой России. Словом, от «сине-бело-голубых» можно ожидать ударной весны.

«Краснодар» мог бы составить «Зениту» конкуренцию, если бы зимой качественно расширил состав. Но этого не случилось, поэтому Владимиру Ивичу и дальше придётся полагаться на короткую обойму основных игроков. Будет сложно, тем более что на «быков» будет оказываться серьёзное психологическое давление – от них ждут борьбы за титул. Краснодарцы к такому не привыкли, в отличие от «Зенита».

В общем, есть серьёзные предпосылки к тому, что «Зенит» уже в апреле не просто вернёт себе лидерство, но и закрепится на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. По итогам зимы складывается ощущение, что альтернативы очередному чемпионству «Зенита» уже нет.

Александр Тихий

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