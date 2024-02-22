Сергеев: «Я рад, что мы приняли участие в Кубке равноправия»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился комментарием об участии в Кубке равноправия, который прошёл этой зимой в Катаре.

«Я рад, что мы приняли участие в этом турнире, всегда хочется играть с иностранными командами, проверить свой уровень», — приводит слова Сергеева «Спорт День за Днем».

Форвард отметил, что не стоит опускать руки, ведь когда-нибудь российские команды будут возвращены в европейские соревнования.

Напомним, в Кубке равноправия приняли участие санкт-петербургский «Зенит», китайский «Шанхай Шеньхуа», катарский «Аль-Духаиль» и бразильский «Сантос». Победителем турнира стала команда Сергея Семака.