​Каррера оценил единственного новичка «Спартака»

Состав «Спартака» зимой пополнил только один футболист – нападающий Манфред Угальде. Комментарий по поводу этого игрок дал бывший тренер «красно-белых» Массимо Каррера.

«Угальде – классный футболист, технически он очень силён. Надеюсь, он поможет «Спартаку» во второй части сезона», - цитирует Карреру «РБ Спорт».

Напомним, что под руководством Массимо Карреры «Спартак» в 2017 году становился чемпионом России. Это был первый титул для «красно-белых» за 16 лет.

В субботу «Спартак» проведёт гостевой матч Российской премьер-лиги против «Зенита». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.