Малышев: «Абаскаль — наш тренер»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль продолжит работу с командой.

Ранее сообщалось, что 34-летний испанец может возглавить «Кадис».

«Гильермо — наш тренер. Работаем дальше. Из «Кадиса» к нам не обращались», — цитирует Малышева «Спорт-Экспресс».

Напомним, информацию о своём возможном уходе из «Спартака» опроверг и сам Абаскаль.

В 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. Свой первый матч после длительного зимнего перерыва «красно-белые» проведут 2 марта в гостях против петербургского «Зенита».