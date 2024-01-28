Новосельцев: «Ахметов не потеряется на фоне бразильцев»

Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев высказался о перспективах полузащитника Ильзата Ахметова в петербургском клубе.

Напомним, Ахметов перешёл в «Зенит» нынешней зимой из «Краснодара». По мнению Новосельцева, в стане действующего чемпиона России проблем с игровой практикой у 26-летнего россиянина не возникнет.

«Он не потеряется на фоне бразильцев — линия атаки постоянно меняется, это не как в обороне. Думаю, что Ильзат будет в ротации команды и до конца сезона проблем с игровой практикой у него не возникнет», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

В текущем сезоне Ахметов провёл за «Краснодар» 21 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи.