​Прервались сразу две серии «Зенита»

В российском футболе закончилась зимняя пауза, питерский «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в центральном матче девятнадцатого тура РПЛ. Питерцы не сумели забить - такое с клубом случилось впервые за последние двадцать пять матчей в российском чемпионате.

Если же говорить о домашних матчах питерцев в высшей лиге российского футбола, то эта серия еще более впечатляющая - целых 58 матчей. В последний раз «Зенит» не забивал дома аж в сезоне 2019/2020 в игре против «Уфы», тогда матч также закончился нулевой ничьей.

В следующем туре «Зениту» предстоит сыграть в гостях против «Урала».