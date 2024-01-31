Фернандо: «Сердцем очень хотел остаться в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо высказался о своём уходе из московского клуба в 2019 году. Напомним, тогда бразилец перешёл в китайский «Бэйцзин Гоань», а с августа 2023 года он выступает за команду «Аль-Джазира» из ОАЭ.

«Если бы я хотел остаться, никто бы меня в Китай не увёз. Тогда клуб делал ставку на молодых игроков. Я решил, что наступил правильный момент для ухода, чтобы дать дорогу молодёжи и дать возможность «Спартаку» получить хорошие деньги. Но, повторюсь, сердцем я очень хотел остаться...» — цитирует Фернандо «Спорт-Экспресс».

При этом 31-летний футболист признался, что свой уход из «Спартака» он ошибкой не считает, однако очень скучает по болельщикам московского клуба.

Фернандо защищал цвета «Спартака» в период с 2016 по 2019 год. В общей сложности за «красно-белых» полузащитник провёл 98 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.