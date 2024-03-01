Смородская: «Промес осуждён судом, а решение суда надо выполнять»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Напомним, ранее нидерландский футболист был задержан полицией в ОАЭ и не сможет принять участие в предстоящем матче с «Зенитом». Стоит сказать, что в середине февраля амстердамский суд приговорил Промеса к шести годам колонии и объявил в международный розыск.

«Спартак» в ситуации с Промесом ничего не может сделать. Промес осужден судом, а решение суда надо выполнять», — заявила Смородская «Чемпионату».

По мнению эксперта, клубу не стоило брать Промеса на зимние сборы в ОАЭ.

2 марта «Спартак» встретится на выезде с «Зенитом». Начало игры 19-го тура РПЛ состоится в 19:30 по мск.