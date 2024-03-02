​Салихова возмущена: «А тем ли мы оставили «Спартак»?

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака», высказалась о текущей ситуации в клубе.

Давая комментарий, Салихова перечислила такие моменты как неготовность поля (матч с «Факелом» пройдёт в «Лужниках»), конфликт с капитаном команды (Джикией), отсутствие лучшего футболиста (Промеса), отъезд Абаскаля перед сложной принципиальной игрой в Москву, отсутствие смелости и дерзости в медиа-поле, закрытие благотворительного фонда и прощение долгов Газизову по выигранным судам.

«Сезон ещё не закончен, всё чаще возникает мысль: «А тем ли мы оставили клуб?» - цитирует Салихову Metaratings.

Напомним, что Леонид Федун вышел из управления «Спартаком» в августе 2022 года, передав все свои акции компании «Лукойл». Зарема Салихова принимала активное участие в руководстве клубом.

В субботу «Спартак» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Зенита». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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