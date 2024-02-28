Орещук: «Думаю, «Зенит» станет чемпионом»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от чемпионской борьбы в РПЛ.

«Тяжело говорить, у кого больше шансов на победу в чемпионате. Думаю, борьба будет идти до последнего, но в итоге «Зенит» станет чемпионом. Из Краснодара тяжело добираться в другие города России. Ребята из-за постоянных перелетов могут психологически надломиться. А «Зенит» очень хорошо усилился зимой, показывал классный футбол на сборах. Еще у «Зенита» уже есть дух победителя, а «Краснодар» впервые борется за чемпионство. Очень хочется, чтобы победили «быки», но шансов больше у «Зенита», — сказал Орещук.

После 18 туров «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы РПЛ, опережая идущий на втором месте «Зенит» на два зачетных балла.