Агент Москвичёва: «Зенит» не готов никому предоставлять опцию выкупа Богдана»

Василий Голяна, агент вратаря «Зенита» Богдана Москвичёва, высказался о возможном переходе своего клиента в махачкалинское «Динамо» на правах аренды.

По словам агента, многие клубы хотели бы арендовать Москвичёва, однако «Зенит» не готов включать в соглашение опцию возможного выкупа.

«Зенит» на данный момент не готов никому предоставлять опцию выкупа. Как я полагаю, клуб не хочет терять права на футболиста. Рассматривается аренда, но без опции – пока что это их позиция, и она достаточно принципиальная», — цитирует агента «РБ Спорт».

Отметим, что в составе первой команды «Зенита» Москвичёв пока не провёл ни одной официальной игры. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 100 тысяч евро.