Если «Спартак» летом купит нового вратаря, Селихов или Максименко покинут клуб

Московский «Спартак» может пригласить нового вратаря ближайшим летом. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в таком случае один из нынешних голкиперов «красно-белых» покинет клуб.

Напомним, основным вратарём «Спартака» является Александр Максименко, который в нынешнем сезоне отыграл 12 матчей в Российской премьер-лиге. Его сменщика в лице Александра Селихова успел отыграть всего 5 матчей в чемпионате, но в трёх из них сохранил свои ворота сухими.

Ранее «Спартак» связывали с голкипером московского ЦСКА Ильёй Помазуном, который нынешний сезон проводит на правах аренды в составе «Урала».