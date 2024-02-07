Смородская: «Трабзонспор» — не уровень Джикии»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Трабзонспор».

По мнению эксперта, 30-летний россиянин заслуживает перейти в более статусный и сильный клуб, чем «Трабзонспор».

«Трабзонспор» — очень слабенький клуб. Думаю, это не уровень Джикии, он заслуживает большего. Ему пока нужно побыть здесь, как мне кажется. В РПЛ точно найдутся желающие подписать Джикию», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца мая нынешнего года. Ранее агент футболиста Вадим Шпинёв заявил, что его клиент покинет московский клуб, если команду продолжит возглавлять испанский тренер Гильермо Абаскаль.

Отметим, что после 24 туров чемпионата Турции «Трабзонспор» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 37 набранных очков.