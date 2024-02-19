Калешин — о составе «Зенита»: «Люди стоят 10, 15, 20 миллионов, для нашего чемпионата это топ-игроки»

Бывший игрок «Краснодара» Виталий Калешин высказался о чемпионской гонке между «быками» и «Зенитом».

По мнению Калешина, всё будет зависеть от количества и качества новичков, которые позволят тренерам команд проводить ротацию состава.

«Состав у «Зенита» и так достаточно сильный. Там фигурируют большие суммы трансферов, люди, которые стоят 10, 15, 20 миллионов. Для нашего чемпионата это топ-игроки. Хорошие футболисты никому не мешали, чем их больше, тем проще тренеру в плане ротации», — цитирует Калешина Metaratings.

Также эксперт отметил, что в составе «Краснодара» много молодых игроков, которые не способны заменить футболиста уровня нападающего Джона Кордобы. По мнению Калешина, скамейке запасных южан не хватает качества.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. До конца сезона командам осталось провести по 12 матчей.