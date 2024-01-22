Промес отправился со «Спартаком» на сбор в ОАЭ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес отправился вместе с командой на сбор в ОАЭ, несмотря на риск экстрадиции в Нидерланды, где на него заведено уголовное дело.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в Дубае «Спартак» проведёт три сбора. Напомним, что команда вышла из отпуска 20 января.

В текущем розыгрыше РПЛ 32-летний Промес провёл 17 матчей, забил шесть голов и отдал столько же результативных передач.

На сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 18 турах. Свой первый матч во второй части сезона «красно-белые» проведут 2 марта в гостях против действующего чемпиона страны «Зенита».