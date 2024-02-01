Каррера: «Невозможно полностью изолировать российский футбольный рынок»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о сделках между российскими и европейскими клубами.

Напомним, 29 января в «Спартак» из «Твенте» перешёл нападающий Манфред Угальде.

По мнению Карреры, полностью изолировать российский футбольный рынок невозможно, так как там есть хорошие игроки.

«Не вижу в этом никакой проблемы. Футбол — это бизнес. Возможно, сейчас у России меньше связи с футбольной Европой, чем раньше. Но невозможно полностью изолировать российский футбольный рынок», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Свой первый матч в весенней части сезона «красно-белые» проведут в начале марта против «Зенита».