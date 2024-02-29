Булыкин: «У «Спартака» будет шанс побороться за чемпионство»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил перспективы «Спартака» во второй части нынешнего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, в 18 турах РПЛ «красно-белые» набрали 30 очков и расположились на пятой строчке турнирной таблицы. По мнению Булыкина, у «Спартака» есть все шансы догнать лидеров сезона «Краснодар» и «Зенит».

«У «Спартака» хорошая команда, у них будет шанс побороться за чемпионство. У лидеров могут быть трудности, так что у «Спартака» может появиться возможность догнать их», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт 2 марта против «Зенита». Начало — в 19:30 по московскому времени.