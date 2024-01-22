Ренан: «Очень доволен своей дебютной игрой за «Интернасьонал»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан оценил свой дебют в составе «Интернасьонала», за который он выступает на правах аренды.

20-летний бразилец заявил, что очень доволен дебютом, призвав свою новую команду продолжать в том же духе.

«Начинаем сезон с победы. Очень доволен своей дебютной игрой. Многообещающее начало для нашей команды», — написал Ренан в своих социальных сетях.

Напомним, в текущем сезоне Ренан провёл за «Зенит» восемь матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Петербургскому клубу бразилец принадлежит с января 2023 года, ранее он выступал за «Коринтианс».