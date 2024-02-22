Сергеев: «Хочется сыграть в европейском топ-чемпионате»

Российский форвард «Зенита» Иван Сергеев рассказал, хотел ли он поиграть за пределами страны.

«Хочется ли попробовать? Конечно, хочется сыграть в европейском топовом чемпионате», — заявил Сергеев изданию «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 28-летний футболист появился на поле в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил десять мячей и стал автором трех ассистов.

Действующий трудовой договор Сергеева с «Зенитом» рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в шесть миллионов евро.

2 матча «Зенит» примет на своем поле «Спартак» в рамках 19-го тура чемпионата России.

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