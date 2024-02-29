Игнатьев: «Уверенность и спокойствие Семака делают «Зенит» главным фаворитом в борьбе за титул»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

Напомним, после 18 туров чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка.

Игнатьев считает, что главным фаворитом чемпионской гонки, несмотря на отставание, остаётся «Зенит».

«Психологическая уверенность и спокойствие Семака делают «Зенит» главным фаворитом в борьбе за титул РПЛ. К тому же, они неплохо усилились этой зимой», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

До конца нынешнего сезона командам осталось провести по 12 матчей. Ближайший 19-й тур РПЛ состоится в ближайшие выходные.