Ещенко призывает Промеса не возвращаться в Нидерланды и остаться в России

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о футболисте московского клуба Квинси Промесе, которого ранее осудили в Нидерландах.

Бывший защитник считает, что форварду после завершения карьеры стоит остаться в России и начать тренировать молодое поколение.

«Как возвращаться в Нидерланды, если грозит такой срок? Пусть после завершения тренирует детишек у нас», – приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Также, по его мнению, «Спартак» должен пойти навстречу и поддержать Промеса в этой непростой ситуации, так как Квинси внёс большой вклад в успехи команды и помог клубу развиваться.