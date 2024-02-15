Глушаков: «Промес мне сказал: «Я русский, куда я поеду, брат?»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на решение нидерландского суда приговорить нападающего «красно-белых» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы.

По словам Глушакова, Промес обладает российским менталитетом и будет продолжать жить в нашей стране.

«Встречался с ним до игры с «Ростовом» в Москве, где «Спартак» победил. Мы сидели, общались. Сказал ему: «Квинси, ты уже русский». На что он мне ответил: «Конечно, я русский. Куда я поеду, брат?» — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Кроме того, нидерландский футболист защищал цвета московского клуба с 2014 по 2018 год. Срок действующего контракта вингера с «красно-белыми» рассчитан до грядущего лета.